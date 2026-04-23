В Калининграде работница клининговой компании обчищала квартиры клиентов

В Калининграде сотрудница клининговой компании похитила ювелирные украшения на 420 тысяч рублей из квартир клиентов, в которых наводила порядок. Женщина задержана, сообщает пресс-служба областного УМВД.
Фигурантке 38 лет. С июля 2025 по март 2026 года она, убираясь в квартире клиентки на ул. Луговой, похитила четыре пары сережек, золотую цепь и кольцо.
Из квартиры на ул. Римской она украла несколько пар золотых сережек, цепочки, подвеску с бриллиантом и золотые часы. Похищенное она сдавала в ломбард, а вырученные деньги тратила.
Женщине грозит до 5 лет лишения свободы.
