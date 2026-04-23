Из ОАЭ депортировали россиянина, обвиняемого в мошенничестве на ₽200 млн

Из Объединенных Арабских Эмиратов в Россию депортировали фигуранта дела о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России из Объединенных Арабских Эмиратов депортирован гражданин Российской Федерации. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере», — отметила Волк.
По ее словам, в 2023—2024 годах фигурант занимал пост генерального директора двух строительных компаний. По данным следствия, он заключал с гражданами договоры подряда на строительство недвижимости, после чего похищал их деньги.
В 2024 году УМВД России по Уфе возбудило дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере). Потерпевшими признали свыше 130 человек, а общая сумма ущерба превысила 200 млн руб.
Весной прошлого года россиянина объявили в международный розыск после того, как он скрылся за границей. Благодаря взаимодействию по линии Интерпола его задержали на территории ОАЭ.
23 апреля в абу-дабском аэропорту фигуранта передали российским правоохранителям.
