Жители Дона смогут поучаствовать в проекте «История семьи — история страны»

В преддверии Дня Победы жители Ростовской области могут присоединиться к проекту «История семьи — история страны». Об этом сообщил заместитель главы региона Дмитрий Водолацкий.
— За этой инициативой — не просто внешний формат, а глубокий смысл. Это возможность сказать: история страны начинается с истории моей семьи. С памяти о тех, кем мы гордимся. С благодарности тем, кто отстоял свободу страны тогда и кто защищает ее сегодня, — сказал Дмитрий Водолацкий.
Жителям Дона предлагают «разместить в своем рабочем пространстве персонализированную информационную табличку». Кроме имени и должности, на ней нужно указать сведения о родственнике, участвовавшем в Великой Отечественной войне и/или в специальной операции.
Нужно поделиться фотографией таблички в своих соцсетях с хэштегом #ИсторияСемьиИсторияСтраны.
Шаблон для изготовления таблички и дополнительную информацию по акции можно получить в штабе комитета семей воинов Отечества своего региона.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.