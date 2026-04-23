Жители Дона смогут поучаствовать в проекте «История семьи — история страны»

Жители Ростовской области смогут рассказать о родных, участвовавших в Великой Отечественной войне и СВО.

Источник: Комсомольская правда

В преддверии Дня Победы жители Ростовской области могут присоединиться к проекту «История семьи — история страны». Об этом сообщил заместитель главы региона Дмитрий Водолацкий.

— За этой инициативой — не просто внешний формат, а глубокий смысл. Это возможность сказать: история страны начинается с истории моей семьи. С памяти о тех, кем мы гордимся. С благодарности тем, кто отстоял свободу страны тогда и кто защищает ее сегодня, — сказал Дмитрий Водолацкий.

Жителям Дона предлагают «разместить в своем рабочем пространстве персонализированную информационную табличку». Кроме имени и должности, на ней нужно указать сведения о родственнике, участвовавшем в Великой Отечественной войне и/или в специальной операции.

Нужно поделиться фотографией таблички в своих соцсетях с хэштегом #ИсторияСемьиИсторияСтраны.

Шаблон для изготовления таблички и дополнительную информацию по акции можно получить в штабе комитета семей воинов Отечества своего региона.

