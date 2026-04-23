В «Роевом ручье» в День манула рассказали, как поживает Борис и нашли ли ему невесту

Сегодня, 23 апреля, во всем мире отмечают День манула. Сотрудники красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей» рассказали, как поживает Борис и удается ли найти ему пару.
Там напомнили, что кот приехал в Красноярск в прошлом году из Новосибирского зоопарка, где установлен мировой рекорд по числу манулов. Сейчас в своем вольере он чувствует себя спокойно.
«Борис — кот серьёзный, степенный. Не позирует, не заискивает. Он просто существует — в своём ритме, со своим характером. Как настоящий степной аристократ. И мы его за это безмерно любим», — пишет «Роев ручей».
Мечта сотрудников парка — найти для него невесту. Однако, как показал опыт манула Тимофея из Московского зоопарка, это задача не из простых. В «Роевом ручье» верят, что где-то живет самка, которая подойдет Борису.
Праздник отметят в «Роевом ручье» в субботу, 25 апреля. Для посетителей устроят показательное кормление Бориса.
День манула не имеет официального статуса. В 2019 году международная организация PICA, которая занимается охраной этих кошек, назначила его на 23 апреля, чтобы привлечь внимание к редкому степному коту. В России первый такой праздник устроили еще в 2017 году в Московском зоопарке.
