В Калининграде осудили строителей «Нахимовки» за хищение 296 млн рублей

Похищенные деньги в особо крупном размере (296 011 768,96 рублей) обратили в пользу подрядной организации. Приговор пока не опубликован в полном объёме. Ранее по тому же делу был осуждён начальник отдела капитального строительства Балтийского флота Юрий Чурсин, получивший 8 лет колонии. Фигуранты из числа подрядчиков также получили реальные сроки: Дмитрий Оборнев (бывший заместитель директора ООО «Геострой») приговорён к 8 годам, а Андрей Алексеев (экс-начальник сметно-договорного отдела) — к 5 годам. Суд также удовлетворил гражданский иск Минобороны на сумму более 164 млн рублей.