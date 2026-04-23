В Калининграде осудили строителей «Нахимовки» за хищение 296 млн рублей

В Калининграде вынесен приговор фигурантам дела о хищении 296 миллионов рублей при строительстве филиала Нахимовского военно-морского училища. Об этом сообщила пресс-служба областного суда. Установлено, что с 1 июля 2020 года по 27 декабря 2022 года заместитель директора и начальник сметно-договорного отдела подрядной организации ООО «Г.» действовали организованной…

Источник: Янтарный край

В Калининграде вынесен приговор фигурантам дела о хищении 296 миллионов рублей при строительстве филиала Нахимовского военно-морского училища. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Установлено, что с 1 июля 2020 года по 27 декабря 2022 года заместитель директора и начальник сметно-договорного отдела подрядной организации ООО «Г.» действовали организованной группой с должностными лицами отдела капитального строительства Балтийского флота. Используя служебное положение, они вносили в акты выполненных работ ложные сведения, завышали стоимость работ и обманывали должностных лиц Департамента строительства Минобороны РФ.

Похищенные деньги в особо крупном размере (296 011 768,96 рублей) обратили в пользу подрядной организации. Приговор пока не опубликован в полном объёме. Ранее по тому же делу был осуждён начальник отдела капитального строительства Балтийского флота Юрий Чурсин, получивший 8 лет колонии. Фигуранты из числа подрядчиков также получили реальные сроки: Дмитрий Оборнев (бывший заместитель директора ООО «Геострой») приговорён к 8 годам, а Андрей Алексеев (экс-начальник сметно-договорного отдела) — к 5 годам. Суд также удовлетворил гражданский иск Минобороны на сумму более 164 млн рублей.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше