Ученый рассказал о связи старения с генами

Ученый Москалев: гены всего на 25 процентов влияют на старение организма.

Источник: © РИА Новости

САРАНСК, 23 апр — РИА Новости. Наследственность всего на 25% определяет процессы старения организма человека, при этом 75% занимают внешние факторы, сообщил директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия Российского научного центра хирургии (РНЦХ) имени академика Б. В. Петровского Алексей Москалев.

«Механизмы нашего старения развиваются многие годы под влиянием образа жизни, экологических факторов и так далее. Конечно же, есть вклад и наследственности, но он не так велик, как считалось раньше — всего 25%. То есть примерно 75% нашего долголетия определяется именно нами», — сказал он в ходе сессии «Фундаментальные основы механизмов старения и возможности управления биологическим возрастом» на Всероссийской выездной конференции в рамках регионального движения «За медицину здорового долголетия».

Эксперт уточнил, что старение является управляемым процессом, который можно контролировать и замедлять. Благодаря профилактическим мерам возможно предотвратить многие хронические заболевания, напрямую влияющие на качество жизни и старение.

Всероссийская выездная конференция в рамках регионального движения «За медицину здорового долголетия» проходит в Саранске 23−24 апреля. Мероприятие объединило представителей федеральных и региональных органов власти, здравоохранения, культуры, бизнеса и общественных организаций. Координатором нового регионального движения выступает аппарат правительства РФ, оператором движения определен Фонд Росконгресс.