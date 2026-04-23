Ученый рассказал о связи старения с генами

«Механизмы нашего старения развиваются многие годы под влиянием образа жизни, экологических факторов и так далее. Конечно же, есть вклад и наследственности, но он не так велик, как считалось раньше — всего 25%. То есть примерно 75% нашего долголетия определяется именно нами», — сказал он в ходе сессии «Фундаментальные основы механизмов старения и возможности управления биологическим возрастом» на Всероссийской выездной конференции в рамках регионального движения «За медицину здорового долголетия».