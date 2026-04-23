В Красноярском крае дорожники утвердили графики ремонта краевых трасс по нацпроекту

В Красноярском крае завершили проработку и утверждение графиков ремонта и капремонта объектов региональной дорожной сети. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» работы развернутся на 38 участках. Из них 32 отремонтируют, а на 6 проведут капитальный ремонт. Уже выданы разрешения на ремонт участков трасс: обход Балахты, Шушь — Можары и Тюхтет — Чиндат. Работы здесь начнутся в ближайшее время, сообщили в управлении автомобильных дорог по Красноярскому краю. В мае планируется начать работы на дорогах Старая Еловка — Мендельский, Денисово — Канарай, Емельяново — Устюг, Енисейск — Пировское, Саянск — Тубинск — гр. Курагинского района, Нижний Ингаш — Стретенка — Поскотино, Саяны. Кроме того, стартует подготовка к капитальному ремонту трасс Канск — Абан — Богучаны, Атаманово — Кононово — Кекур, Красноярск — Енисейск и обход Ужура. Всего по нацпроекту работы в 2026 году запланированы на 59 объектах региональной дорожной сети. Кроме выполнения ремонтов и реконструкции дорог будут введены в эксплуатацию 10 мостов.