В Воронеже проведут тренинг, посвященный переговорам

Тренинг «Сложные переговоры. Конфликт как драйвер развития отношений» состоится 28 апреля в Воронеже, сообщили в областном Центре поддержки предпринимательства. Мероприятие организуют по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».
С участниками будет работать бизнес-консультант, специалист по обучению переговорным процессам Евгений Житницкий. Он расскажет, как выявить скрытые мотивы партнера, проанализирует типовые конфликтные ситуации, предложит альтернативные модели реагирования для разрешения конфликтов. Также эксперт даст рекомендации по использованию подобных случаев для развития отношений.
Мероприятие состоится по адресу: улица Свободы, дом 21. Для участие необходимо зарегистрироваться по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.