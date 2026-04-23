Воронежская гимнастка Мельникова стала третьей в квалификации многоборья Кубка России

В Сочи продолжается розыгрыш Кубка России по спортивной гимнастике. Накануне прошла квалификация в личном многоборье у женщин. Олимпийская чемпионка-2021 из Воронежа Ангелина Мельникова по сумме упражнений набрала 54,379 балла.
Это третий результат. Лучше Гели выступили Анна Калмыкова из Москвы (55,331) и Людмила Рощина из Краснодарского края (55,666).
Финалы в личном многоборье у женщин состоятся 24 апреля, а в 25 и 26 апреля пройдут финалы в отдельных видах.
Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, Ангелина Мельникова выиграла второй этап итальянской Серии А.