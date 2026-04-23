Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 1000 донских семей в этом году получили сертификаты для новорожденных

Средства предназначены для покупки товаров и вещей первой необходимости.

Свыше 1000 родителей из Ростовской области получили электронные сертификаты для новорожденных. Такая мера поддержки, отвечающая задачам нацпроекта «Семья», начала действовать в регионе с этого года, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.

Номинал электронного сертификата составляет 20 тыс. руб. Средства предназначены для покупки младенцу товаров и вещей первой необходимости. Перечень товаров и торговых организаций, где можно использовать субсидию, размещен на сайте министерства труда и социального развития региона.

Получить сертификат могут семьи независимо от возраста родителей и количества рожденных детей, также не учитываются доходы и имеющееся имущество. Важно, чтобы родитель был гражданином России и проживал на территории Ростовской области. Кроме того, заявителям необходимо иметь банковскую карту национальной платежной системы «МИР».

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.