Фермер в Зеленоградском округе хочет вырастить облепиховый сад в форме сердца

Фермер Андрей Плаксин в Зеленоградском округе хочет вырастить облепиховый сад в форме сердца. Информацию об этом опубликовали на странице администрации муниципалитета «ВКонтакте».
Предприниматель намерен расширить проект «Янтарная ягода». Сад в форме сердца он решил сделать в честь 80-летия Калининградской области.
Территория уже тщательно спланирована с высокой точностью, подготовлена почва. Сейчас ведётся монтаж системы капельного орошения и укладка агроволокна перед высадкой саженцев, — отметили в администрации Зеленоградска.
Власти отмечают, что на территории хозяйства создаётся «интенсивный сад — высокотехнологичная плантация, где важны точность, рациональное использование ресурсов и оптимальные условия для роста растений». Работы фиксируют с высоты 300 метров, что позволяет увидеть масштаб и форму сада.
Фермерское хозяйство располагается в посёлке Новосельское. Плантацию облепихи там заложили в 2023 году. Тогда на восьми гектарах высадили 5,5 тысячи двулетних саженцев из Алтайского питомника. Для выращивания собственных кустов планировали строительство тепличного комплекса. В 2024 году под посадку готовили ещё 1,5 гектара земли и рассчитывали собрать около 10 тонн урожая.
В мае 2025 года на плантации КФХ «Янтарная ягода» посадили 40 тысяч кустов облепихи. С помощью специальной технологии растения удалось разместить на участке размером в один гектар. Позже фермер говорил о планах высадить ещё 80 тысяч кустов.
Андрей Плаксин рассказывал, что из переработанной облепихи планируют производить сок, масла, повидла и чайный концентрат. Завод рассчитывают разместить в индустриальном парке «Храброво».