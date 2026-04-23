Пермский зоопарк признан лучшим новым парком России, сообщила министр культуры края Алла Платонова.
Зоопарк стал победителем Всероссийской премии «Парки России» в номинации «Премьера года. Реализованный проект парка в 2025 году» среди крупных городов, а также лауреатом специальной номинации «Зоопарк». Премию называют «парковым Оскаром».
Жюри оценивало состояние парков, наличие объектов для разных групп гостей, посещаемость, медийность и другие параметры. За победу в номинации с Пермским зоопарком боролись парки Ростова-на-Дону, Ярославля, Тюмени и Балашихи.
Всего на участие в премии поступило 459 заявок в 32 номинациях.
Алла Платонова отметила, что награда — признание усилий огромной команды: правительства края, сотрудников зоопарка, строителей, озеленителей, художников, инженеров.