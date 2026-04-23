Красноярский край вошел в топ-6 лучших спортивных регионов России

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Казани состоялась церемония награждения премии «Спорт Бизнес Консалтинг». Наш край вошел в число лучших в номинации «Спортивный регион года».

За этим результатом — системная работа. Красноярский край является столицей крупных всероссийских и международных турниров, при этом особое внимание уделяется развитию массового спорта. Создаются условия для занятий рядом с домом: работают клубы по месту жительства, реализуются проекты бесплатных тренировок «Дворовый инструктор» и «Сибирское долголетие». Параллельно развиваются адаптивные виды спорта и строится современная спортивная инфраструктура.

Об этом сообщил ТГ-канал Минспорта Красноярского края.

