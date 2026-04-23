В Петербурге прошла церемония прощания с художником Шинкаревым

Книга Шинкарева «Митьки», написанная в 1984 году, положила начало одноименному движению художников. В его основе лежит отказ от насилия, осуждения и излишнего интеллектуализма, сознательное простодушие и «детскость» взгляда. В 2008 году Шинкарев объявил об уходе из группы, причины которого потом описал в книге «Конец Митьков».