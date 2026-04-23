В Петербурге прошла церемония прощания с художником Шинкаревым

В Санкт-Петербурге в храме Спаса Нерукотворного Образа попрощались с художником и идеологом творческой группы «Митьки» Владимиром Шинкаревым, передает ТАСС.
Проститься с Шинкаревым пришли его родные, друзья и коллеги, в числе которых: художник Дмитрий Шагин, художник, сценарист и кинорежиссер Виктор Тихомиров, музыкант Всеволод Гаккель, главный фотограф Эрмитажа Юрий Молодковец и другие.
О смерти Шинкарева сообщили 19 апреля Шагин и художница Ольга Торбелутс. Он скончался на 73-м году жизни. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.
Книга Шинкарева «Митьки», написанная в 1984 году, положила начало одноименному движению художников. В его основе лежит отказ от насилия, осуждения и излишнего интеллектуализма, сознательное простодушие и «детскость» взгляда. В 2008 году Шинкарев объявил об уходе из группы, причины которого потом описал в книге «Конец Митьков».
Картины художника выставляли в Москве, Санкт-Петербурге, Вене, Париже, Антверпене, Рио-де-Жанейро, Кельне, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и других городах мира.
