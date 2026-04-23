Названы лучшие управленцы Нижегородской области

В Нижегородской области назвали самых лучших управленцев, попавших в рейтинг «ТОП-100 российских менеджеров. Регионы». Пресс-конференция, посвященная итогам ежегодного рейтинга, прошла в Нижегородском областном информационном центре при поддержке Ассоциации менеджеров.
В этом году в рейтинг включили шесть функциональных и 13 отраслевых направлений и составили на базе одноименного федерального проекта. В Нижегородской области он прошел впервые.
Сам рейтинг направлен на поиск сильнейших управленцев регионов, лидеров в своих отраслях. Во время экспертного голосования топ-менеджеры оценивали достижения коллег в своих функциональных направлениях. При этом учитывались такие критерии, как вклад в развитие компании, деловая репутация, а также ряд специализированных показателей.
«В условиях, когда значительная часть бизнеса сосредоточена за пределами столичных центров, а конкуренция за талантливых управленцев продолжает усиливаться, особую важность приобретает своевременное выявление и поддержка сильных руководителей на местах. Именно от их профессионализма и управленческих решений во многом зависят темпы развития региональной экономики, создание новых рабочих мест и внедрение инноваций. Все лауреаты, вошедшие в рейтинг, — это признанные лидеры, которые не только достигают выдающихся результатов, но и формируют будущее своих отраслей и региона», — подчеркнул президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин.
На пресс-конференции участники выделили основные тренды и вызовы для отечественного бизнеса в 2026 году.
«В условиях кадрового дефицита и макроэкономической турбулентности роль управленца в сфере строительства и девелопмента существенно меняется: от контролера и единственного ответственного за принятие решений — к лидеру, который создает среду для автономной и эффективной работы команды. Сегодня ключевым становится не столько управление процессами, сколько способность задавать направления, выстраивать открытую коммуникацию, развивать людей и удерживать баланс между сроками, качеством и устойчивостью проектов», — подчеркнул директор по управлению проектами GloraX Северо-Приволжского региона Ильнар Шириезданов.Самой многочисленной отраслью в рейтинге по Нижегородской области стала промышленность. На нее приходится 33% руководителей, попавших в список, еще 16% — это торговля, 11% — производство товаров повседневного спроса, по 7% — IT и связь, транспорт и логистика, финансовый сектор. Оставшиеся 19% рейтинга занимают управленцы в сферах сельского хозяйства, строительства и девелопмента, медицины, машиностроения, энергетики и креативной индустрии.
