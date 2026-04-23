«Это будет катастрофа»: алматинцы и биологи — о возможном ограничении высоты деревьев

«Когда ты приезжаешь в Алматы из другого города, попадаешь в сказочный город. Алматы очень зеленый — настоящий город-сад. Здесь очень приятно находиться, очень много деревьев. Это красиво. Это просто сказка. И я очень надеюсь, что акимат не пойдет на такое решение и не будет ограничивать высоту деревьев двумя этажами. Так как это будет катастрофа», — считает мужчина.