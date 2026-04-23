В Южной Корее 40 тыс. сотрудников Samsung Electronis вышли на забастовку

Как уточняет издание Chosun Biz, сотрудники требуют введения системы премиальных выплат без ограничений, финансируемой за счет 15% от годовой операционной прибыли Samsung Electronics. Если условия не будут выполнены, с 21 мая работники объявят забастовку на 18 дней. Это может привести к задержке поставок клиентам и росту цен на микросхемы.