Общественный совет при воронежском МВД сохранил главу и на треть обновил состав

В среду, 22 апреля, состоялось первое заседание общественного совета при главном управлении МВД по Воронежской области нового созыва 2026−2030 годов. Его состав из 26 известных представителей различных сфер воронежской жизни (ранее их было 27) обновился примерно на 30% по сравнению с предыдущим. Председателем был переизбран Вячеслав Заряев, директор центрального филиала Российского государственного университета правосудия (РГУП). Об этом сообщили в пресс-службе воронежской полиции.