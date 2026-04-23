Общественный совет при воронежском МВД сохранил главу и на треть обновил состав

В среду, 22 апреля, состоялось первое заседание общественного совета при главном управлении МВД по Воронежской области нового созыва 2026−2030 годов. Его состав из 26 известных представителей различных сфер воронежской жизни (ранее их было 27) обновился примерно на 30% по сравнению с предыдущим. Председателем был переизбран Вячеслав Заряев, директор центрального филиала Российского государственного университета правосудия (РГУП). Об этом сообщили в пресс-службе воронежской полиции.
Господин Заряев руководит общественным советом при воронежской полиции с сентября 2024 года.
На этом посту он сменил на тот момент еще ректора Воронежского государственного университета Дмитрия Ендовицкого.
Господин Ендовицкий в 2024-м был вынужден прекратить общественную деятельность на посту главы совета при полиции, так как стал обвиняемым по уголовным делам о даче взятки и распространении порнографических материалов.
В декабре 2025-го его признали виновным, господин Ендовицкий получил восемь лет колонии строгого режима со штрафом 3 млн руб. Он не признал вину и продолжает попытки обжаловать приговор.
Последний раз состав совета прошлого созыва обновлялся приказом главка в марте 2023 года. По сравнению с ним в новом созыве нет 11 членов из 27. В частности, в совет не вошли: господин Ендовицкий, глава совета чемпионов Федерации бокса Воронежской области Анастасия Артамонова, гендиректор ГТРК «Воронеж» Роман Дарпинян, заместитель гендиректора ООО «Воронежский городской портал — 36on.ru» Дмитрий Кухаренко, председатель местного отделения Военно-охотничьего общества Николай Панков, ветеран МВД Андрей Марков и еще пятеро деятелей.
Зато в новом созыве появились девять членов, которых не было в предыдущем. Среди них: народный артист России и худрук Камерного театра Сергей Карпов, председатель Воронежской региональной общественной организации охотников и рыболовов Игорь Бабин, зампредседателя совета регионального отделения «Движение первых» Людмила Сиволдаева. Еще один из новичков — ветеран специальной военной операции Сергей Тириченко.
Зампредами общественного совета нового созыва были назначены глава воронежского облсовпрофа Евгений Проняев и гендиректор АО «Студия “Губерния”», председатель реготделения Союза журналистов России Зоя Грязева. Профессор Воронежского медуниверситета имени Бурденко и депутат облдумы Андрей Чернов стал секретарем совета.