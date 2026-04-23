Красноярцам рассказали, где и когда пройдет «Диктант Победы» в 2026 году

В Красноярском крае 24 апреля пройдет международная патриотическая акция «Диктант Победы». В этом году в регионе откроется рекордное количество площадок в школах, библиотеках и музеях. Об этом сообщили в правительстве края.
Акция начнется одновременно во всех регионах страны в 16:00. Участникам предстоит за 45 минут ответить на 25 вопросов. Основными темами теста станут 130-летие маршала Георгия Жукова и юбилейные даты 2026 года. Отдельный блок вопросов посвятят тематике СВО. Победители акции смогут выиграть поездку на Парад Победы на Красной площади в Москве.
В Красноярске для участников будет действовать четыре площадки:
Национальный парк «Красноярские Столбы». Начало в 15:00.
Музей «Мемориал Победы» на ул. Дудинская 2а. Начало работы в 15:30. Перед диктантом пройдет возложение цветов к Вечному огню.
Красноярская железная дорога на ул. 30 Июля, 1. Начало работы на вокзале в 15:30.
Пригородная электричка до Дивногорска. Отправление в 16:20 с первого пути, первого перрона (ближайший к вокзалу, вход через пригородный зал).
Для тех, кто не сможет посетить площадки лично, предусмотрен онлайн-формат на официальном сайте проекта.
Для подготовки к тестированию в этом году запустили нейросеть «Наша правда». Цифровой помощник на сайте диктантпобеды.рф позволяет пользователям задавать вопросы по истории Великой Отечественной войны и получать ответы, основанные на проверенных материалах.