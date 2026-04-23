«Мы в них не сомневались»: Парфёнов — о победе «Ротора» над «Родиной» после Хабаровска

— Я, исходя из опыта как игрока и тренера, понимаю, что в такие матчи непросто заходить. Соблазн был и больше замен произвести, и поменять структуру, схему, но здесь была задача не навредить. Ребята терпели, никто не проседал и справлялись. Доставки были только с фланга, через середину никто не мог дойти, поэтому сделали то, что посчитали нужным. Поменяли верхний блок, потому что это было важно при определённом давлении. Мы стали играть выше, когда вышла свежая группа, которая отодвинула игру и воспользовалась моментами в атаке.