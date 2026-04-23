Калининградец хотел заработать на покупке акций авиакомпании и потерял более 1.7 млн рублей

В Калининграде 40-летний мужчина стал жертвой мошенников. Он мечтал выгодно купить немного акций авиакомпании и в итоге нарвался на преступников и потерял более 1.7 млн рублей. О случившемся рассказали в пресс-службе областного УМВД.
Выяснилось, что горожанину в мессенджере позвонил неизвестный, он представился специалистом по инвестициям и предложил пассивный доход. Мужчина доверился, скачал неизвестное ему приложение и через него начал закидывать на счета свои деньги. Перевел он все, что было и только спустя время понял, что его обманули.
Заведено уголовное дело.
Узнать больше по теме
