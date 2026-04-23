Социальные участковые провели мастер-класс по созданию открыток для медиков

Нижегородские социальные участковые провели мастер-класс по созданию поздравительных открыток для сотрудников скорой медицинской помощи. В нем приняли участие жители разных возрастов — от детей до взрослых. Акция была приурочена ко Дню работника скорой помощи.
Участники мастер-класса своими руками создавали открытки с тёплыми словами благодарности и поддержки в адрес медработников. Многие добавили личные пожелания, рисунки и добрые послания.
По словам организаторов, такие мероприятия объединяют людей вокруг простых, но важных ценностей — внимания, уважения и поддержки. Всего участники мастер-класса изготовили более 20 открыток, которые передадут сотрудникам станции скорой медицинской помощи в качестве благодарности от жителей.
Социальные участковые регулярно проводят подобные инициативы, вовлекая нижегородцев в общественно значимые проекты. Мастер-классы, встречи и акции становятся площадкой для общения, помогают формировать добрососедские связи и укрепляют взаимодействие между жителями и социальными институтами.
Напомним, «Социальный участковый» — губернаторский общественно-социальный проект Нижегородской области, инициированный губернатором Глебом Никитиным. Его задачей является выстраивание прямой и понятной связи между жителями и органами власти.
