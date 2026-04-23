Стартовал тур на Автозаводскую ТЭЦ в рамках программы «Больше, чем работа»

Главная цель стажировки — познакомить студентов с работой крупнейшего в регионе энергетического предприятия. В течение двух дней студенты встречаются с топ-менеджментом компании, посещают производственные участки Автозаводской ТЭЦ, знакомятся с условиями работы, возможностями для молодых специалистов, проходят мастер-класс по составлению резюме, улучшают навыки прохождения собеседований. Во время экскурсии по Автозаводской ТЭЦ молодые люди посетили химический и котлотурбинный цеха, увидели щит управления всей станцией, познакомились с работой психолога по поддержанию психофизиологического состояния работников. А также попробовали себя в VR-тренажере, который используется для обучения сотрудников по программам охраны труда и промышленной безопасности.