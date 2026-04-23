Стартовал тур на Автозаводскую ТЭЦ в рамках программы «Больше, чем работа»

В Нижнем Новгороде 14 студентов Вятского государственного университета направления «теплотехника и теплоэнергетика» проходят стажировку в рамках программы «Больше, чем работа». В 2025 году ГК «ЭН+ ТЕПЛО ВОЛГА» (в ее структуру входит Автозаводская ТЭЦ), стала победителем конкурса «Больше, чем работодатель» от Федерального агентства по делам молодёжи («Росмолодёжь. Профи»).
«Сегодня мало рассказать о вакансии — нужно дать “попробовать” профессию “на ощупь”. Эта стажировка — полноценное погружение в профессию. Для нас важно, чтобы студенты не только увидели современное оборудование и условия работы на нижегородском предприятии, но и получили реальные инструменты для старта карьеры. Такие проекты, как “Больше, чем работа”, помогают закрывать кадровый вопрос не теорией, а живым интересом молодежи к теплоэнергетике», — отметила министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева.
Главная цель стажировки — познакомить студентов с работой крупнейшего в регионе энергетического предприятия. В течение двух дней студенты встречаются с топ-менеджментом компании, посещают производственные участки Автозаводской ТЭЦ, знакомятся с условиями работы, возможностями для молодых специалистов, проходят мастер-класс по составлению резюме, улучшают навыки прохождения собеседований. Во время экскурсии по Автозаводской ТЭЦ молодые люди посетили химический и котлотурбинный цеха, увидели щит управления всей станцией, познакомились с работой психолога по поддержанию психофизиологического состояния работников. А также попробовали себя в VR-тренажере, который используется для обучения сотрудников по программам охраны труда и промышленной безопасности.
«Проект “Больше, чем работа” помогает молодежи найти свой профессиональный путь. Участие нашей компании в этой инициативе — яркий пример того, как бизнес и государство могут эффективно взаимодействовать в целях вовлечения молодежи в реальный сектор экономики», — отметила директор по персоналу «ЭН+ ТЕПЛО ВОЛГА» Ольга Дворцова.
Студентов выбирали специалисты проекта «Больше, чем работа» из числа вузов-партнёров проекта, в соответствии с профилем компании.
В завершающий день стажировки — 24 апреля — запланировано посещение молодёжного центра «ВЫСОТА», образовательная сессия и презентация возможностей в сфере молодёжной политики региона для развития студентов и работающей молодёжи.