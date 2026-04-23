Общегородской субботник пройдет в Петербурге 25 апреля

Парки и скверы Северной столицы приведут в порядок перед весенне-летним сезоном.

Источник: Комсомольская правда

25 апреля в Петербурге пройдет общегородской «Добрый субботник». Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Александр Беглов. Всех желающих привести в порядок парки, скверы и дворы домов пригласили принять в нем участие, чтобы встретить весенне-летний сезон в чистоте и комфорте.

— Вместе с сотрудниками предприятий, общественных организаций и органов государственной власти приму личное участие, — написал Беглов.

Ожидается, что в Петербурге высадят более 4,5 тысячи новых деревьев и кустарников. А скоро его улицы и площади украсят яркие виолы.

Напомним, активная уборка в парках, садах, скверах началась еще в начале апреля. Работа не останавливалась ни на сутки. За это время в порядок успели привести 173 миллиона квадратных метров города. Так, например, промыли 1,1 тысячи остановок и 17 тысяч урн, а еще на дорогах залатали ямы общей площадью более 60 тысяч «квадратов».

