Партию древесины из Пермского края отправили в Южную Корею

В Пермском крае прошла проверка первой в этом году партии пиломатериалов, подготовленных для экспорта в Южную Корею. Контроль провели специалисты Россельхознадзора 17 апреля 2025 года.
Речь идет о 240 кубометрах хвойной древесины, в основном ели. Во время фитосанитарного осмотра эксперты не обнаружили опасных карантинных вредителей, которые могли бы помешать поставке продукции за рубеж. По итогам проверки были оформлены четыре фитосанитарных сертификата.
Ранее, в 2025 году, регион уже поставлял в Южную Корею продукцию лесной отрасли — тогда было экспортировано 100 кубометров клееной фанеры.