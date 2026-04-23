Партию древесины из Пермского края отправили в Южную Корею

Во время осмотра эксперты не обнаружили опасных карантинных вредителей.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае прошла проверка первой в этом году партии пиломатериалов, подготовленных для экспорта в Южную Корею. Контроль провели специалисты Россельхознадзора 17 апреля 2025 года.

Речь идет о 240 кубометрах хвойной древесины, в основном ели. Во время фитосанитарного осмотра эксперты не обнаружили опасных карантинных вредителей, которые могли бы помешать поставке продукции за рубеж. По итогам проверки были оформлены четыре фитосанитарных сертификата.

Ранее, в 2025 году, регион уже поставлял в Южную Корею продукцию лесной отрасли — тогда было экспортировано 100 кубометров клееной фанеры.