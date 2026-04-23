В Екатеринбурге врачи без операции достали из кишечника пациентки отвертку

В Екатеринбурге врачи достали из кишечника пациентки стоматологическую отвертку.

Источник: РИА Новости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апр — РИА Новости. Врачи в Екатеринбурге без операции достали из кишечника пациентки стоматологическую отвертку, которая попала внутрь после приема у протезиста, сообщила пресс-служба регионального минздрава.

Екатеринбурженка, побывавшая на процедуре протезирования в частной клинике, обратилась за помощью к врачам, когда поняла, что не сможет извлечь отвертку сама.

Врачам Центральной городской больницы № 20 Екатеринбурга пришлось доставать из пациентки стоматологическую отвертку. Обследование показало, что инородный предмет находится в кишечнике.

сказали в минздраве

Там уточнили, что медики не прибегали к операции, а извлекли предмет с помощью эндоскопической петли. По данным пресс-службы, сейчас пациентка уже выписана домой.