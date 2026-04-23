Музыканты из Ингушетии выступили в Ростове

Донская столица принимает в гостях музыкантов из Ингушетии. В ходе своего тура «Мы — Россия», приуроченного к Году единства народов, коллектив, гастролирующий по множеству крупных городов, посетил в том числе и Ростов-на-Дону. Здесь артисты познакомились с казачьими традициями и донской публикой.
Фолк-рок группа «Дега Оаз» нанесла творческий визит в редакцию «АиФ-Ростов». Музыканты отметили, что областной центр встретил их особенно тепло. А ещё многие участники группы в своё время учились в Ростовской консерватории и считают город родным. В составе коллектива: Татархан Мальсагов, Аслан Костоев, Саид-Магомет Дзуматов, Ахмед Вышегуров, Ибрагим Дзангиев, Артур Абакаров, Ахмед Костоев. Сопровождал артистов заместитель директора Государственной филармонии Ингушетии им. А. Хамхоева Илез Гатагажев.
На встрече участники группы исполнили несколько композиций. «Для нас важно не только выступать на больших сценах, но и быть ближе к людям, к читателям. Ростов — город с богатой культурной историей, и мы счастливы возвращаться сюда», — поделился Илез Гатагажев.