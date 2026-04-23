Топ-5 стран, куда переезжают для жизни и работы из России

Волгоградцам, кто задумывается о переезде, будет интересно: эксперты назвали еще пять стран, где оседают тысячи россиян. Это продолжение рейтинга — ранее в топ-5 вошли ОАЭ, Грузия, Казахстан, Турция и Сербия.
На 10-м месте — Шри-Ланка. Остров выбирают ради океана и спокойной жизни. В Велигаме, Мириссе, Хиккадуве уже работают русские школы и серф-клубы. Многие приезжают «на зиму», но остаются на годы. Плюсы: дешевая еда, океан, размеренный ритм, простая адаптация.
9-е место — Индонезия, Бали. Курорт превратился в центр для айтишников, блогеров и фрилансеров. В Чангу и Убуде сформировались русские районы — вокруг рисовые поля и океан. Сильное комьюнити, теплый климат, красивая природа и атмосфера свободы — главные причины выбора.
8-е место — Вьетнам. Нячанг и Дананг давно называют «русскими городами»: вывески на русском, свои кафе и агентства. Аренда жилья стоит 150−300$, продукты дешевые, море рядом. Низкие цены, доступные морепродукты, мягкий климат и дружелюбные местные — вот за что здесь остаются.
7-е место — Армения. Ереван стал «первой остановкой» для многих: приехал без виз и сложностей — и остался. Здесь снимают жильё, открывают бизнес, устраиваются на работу. Близость к России, понятный язык, дружественная атмосфера и теплый климат делают страну привлекательной.
6-е место — Таиланд. Пхукет, Самуи, Бангкок, Паттайя — здесь уже не только туристы. Русские селятся надолго, работают удаленно, отдают детей в школы. Комьюнити настолько большое, что в магазинах и кафе звучит родная речь. Дешевая еда, море круглый год, райский климат, свои сервисы — причины очевидны.
Важный нюанс: не у всех переехавших есть ВНЖ. Многие живут на турвизах, продлевают их, кто-то оформляет бизнес или учебу. Но факт остается фактом: русских в этих странах уже десятки тысяч, — пишет автор канала «Я Катя/Живу в путешествиях».
Волгоградцам, кто рассматривает переезд, стоит изучить условия легализации и расходы заранее.
