Живущие девять лет в аварийном доме волгоградцы пожаловались губернатору

На плачевное состояние жилых домов, школ, отсутствие газа и благоустройства пожаловались губернатору Андрею Бочарову жители, попавшие на личный прием. По поручению президента такие примы обязаны проводить все главы регионов. Жителям удалось донести до властей свои проблемы, их пообещали решить, сообщает пресс-служба главы региона.
Уже 9 лет жители Жительница Красноармейского района не могут добиться расселения их многоквартирного дома, признанного аварийным еще в 2017 году. Все эти годы жители дома № 17 на Олимпийской обивают пороги, пытаясь понять, когда их переселят из ужасных условий в новое, положенное им жилье. С этой проблемой жительницы дома Дарья Протасова пришла к губернатору. Ей пообещали, что квартиры им передадут до 1 октября 2026 года, мэрия уже закупила жилье и готовит документы.
Жительницу Рудни попала на прием, чтобы пожаловаться на рассыпающееся здание сельской библиотеки, а мама троих детей из Фролово — на школу, которая построена 60 лет назад и нуждается в ремонте. Жители переживают не только за целостность здания, в котором учатся дети, но и за то, чтобы сроки ремонта не затянули до бесконечности. Женщина из Клетского сельского поселения Среднеахтубинского района задала вопрос, когда в их хутор Щучий придет обещанный людям газ.
Эти и другие вопросы глава региона, а также присутствующие на встрече руководители пообещали решить. Вопросы также на контроле прокуратуры — на встрече присутствовал прокурор Волгоградской области Денис Костенко.