Живущие девять лет в аварийном доме волгоградцы пожаловались губернатору

Уже 9 лет жители Жительница Красноармейского района не могут добиться расселения их многоквартирного дома, признанного аварийным еще в 2017 году. Все эти годы жители дома № 17 на Олимпийской обивают пороги, пытаясь понять, когда их переселят из ужасных условий в новое, положенное им жилье. С этой проблемой жительницы дома Дарья Протасова пришла к губернатору. Ей пообещали, что квартиры им передадут до 1 октября 2026 года, мэрия уже закупила жилье и готовит документы.