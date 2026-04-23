В Красногвардейском районе Петербурга построят детский сад на 200 мест

Детский сад, рассчитанный на 200 мест, возведут в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, сообщили в городском комитете по градостроительству и архитектуре. Создание комфортной среды для жителей способствует достижению целей нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
В учреждении обустроят спальни, игровые комнаты, музыкальный и физкультурный залы, пространства для учебы и творческих занятий, процедурный и медицинский кабинеты, пищеблок, столовую, прачечную. Также для ребят предусмотрены бассейн и соляная пещера. На прилегающей территории проведут озеленение, разместят игровые и спортивные площадки, а также предусмотрят места для хранения санок, колясок, велосипедов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.