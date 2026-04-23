Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красногвардейском районе Петербурга построят детский сад на 200 мест

В учреждении предусмотрены бассейн и соляная пещера.

Детский сад, рассчитанный на 200 мест, возведут в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, сообщили в городском комитете по градостроительству и архитектуре. Создание комфортной среды для жителей способствует достижению целей нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В учреждении обустроят спальни, игровые комнаты, музыкальный и физкультурный залы, пространства для учебы и творческих занятий, процедурный и медицинский кабинеты, пищеблок, столовую, прачечную. Также для ребят предусмотрены бассейн и соляная пещера. На прилегающей территории проведут озеленение, разместят игровые и спортивные площадки, а также предусмотрят места для хранения санок, колясок, велосипедов.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.