В студенческом общежитии Сургутского района Югры появится молодежный центр

Современный центр «Молодежка 10/3» создадут на базе студенческого общежития в Сургуте, сообщил в своих соцсетях глава Сургутского района Югры Андрей Трубецкой. Создание таких пространств способствует достижению целей нацпроекта «Молодёжь и дети».
В этом общежитии проживают около 170 человек. В новом центре для них обустроят коворкинг, спортзал и киберзону, где они смогут проводить свободное от учебы время. А заниматься с ребятами будут специалисты по работе с молодежью.
Также предусмотрено дооснастить аналогичное пространство, которое открыли еще в декабре прошлого года в поселке Федоровском. Там организуют клуб молодых семей, откроют студию танцев и волонтерский «Добро. Центр».
«Кроме того, в рамках проекта для руководителей и работников молодежных центров в поселениях планируется организовать курсы повышения квалификации и стажировки, бизнес-лекции, запустить “Молодежную лавку” и гастроклуб», — отметил Трубецкой.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.