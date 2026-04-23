Задерживается отправление трех рейсов из нижегородского аэропорта

Три регулярных рейса из Нижнего Новгорода задерживаются из-за действующих в аэропорту «Чкалов» ограничений на прием и выпуск самолетов. Об этом информирует пресс-служба воздушной гавани.
Речь идет о двух вылетах в Санкт-Петербург и об одном — в Москву.
«Пассажиров задержанных рейсов просим следить за текущим статусом на сайтах авиакомпаний и аэропорта Чкалов», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что несколько рейсов задержали в аэропорту Нижнего Новгорода 23 апреля из-за ночной атаки БПЛА.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше