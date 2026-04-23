Люлин считает необходимым законодательно закрепить нижегородский опыт народной дипломатии

22 апреля на заседании комитета Законодательного собрания по социальным вопросам парламентарии обсудили проект закона «Об отдельных вопросах поддержки соотечественников за рубежом органами государственной власти Нижегородской области». Документ систематизирует большую работу, которую область ведет с русскоязычными диаспорами по всему миру уже много лет.
Закон направлен на обеспечение необходимых условий для эффективного осуществления региональными органами власти единой государственной политики в отношении поддержки соотечественников за рубежом. Он закрепляет основные направления поддержки: от методической помощи организациям соотечественников до содействия в получении соотечественниками образования на русском языке и повышении квалификации преподавателей русского языка из числа соотечественников, проживающих за рубежом, в нижегородских вузах. Важно, что мероприятия будут финансироваться в рамках уже существующих государственных программ.
В ходе выступления министра международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольги Гусевой было отмечено, что наш регион на протяжении последних восьми лет реализовала почти 800 проектов в десятках стран мира. Это и гастроли творческих коллективов, и курсы повышения квалификации для преподавателей русского языка из Абхазии, Сербии, Узбекистана и других государств, и даже работа мобильного технопарка «Кванториум» в Индии.
Новый закон, по мнению парламентариев, позволит не только сохранить, но и тиражировать эту работу, сделав ее более эффективной. По итогам заседания комитет рекомендовал рассмотреть данный законопроект на ближайшем заседании Законодательного собрания 30 апреля и принять его в двух чтениях.
«Интерес к русской культуре и Нижегородскому региону за рубежом огромен. Соотечественники хотят учить детей русскому языку, знакомиться с нашим творчеством, традициями, культурным наследием. Закон создаст для этого правовой фундамент и будет способствовать приумножению положительных результатов проводимой работы», — отметила председатель комитета Законодательного собрания по социальным вопросам Наталья Смотракова. «За последние годы Нижегородская область без всякого преувеличения стала одним из флагманов народной дипломатии. Мы выстроили настоящую экосистему поддержки: от курсов для учителей русского языка из числа соотечественников до совместных проектов с университетами Китая. Принятие закона переведет эту огромную, живую работу на четкую правовую основу, что поможет нам двигаться еще быстрее и успешнее помогать тем, кто хочет сохранить связь с Россией», — подчеркнул председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.