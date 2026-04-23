Бывшего замглавы Перми могут избрать руководителем регионального отделения «Партии пенсионеров»

Карьеру в политике господин Грибанов начал в качестве депутата Пермской гордумы в 2000 году, затем трудился замглавы города по социальным вопросам с 2012 по 2016 год. В 2021 году был назначен заместителем градоначальника, а также курировал процесс подготовки города к 300-летию Перми. С августа 2023 года по июнь 2024 года он занимал должность советника главы Перми.