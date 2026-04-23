Власти Калининграда отказались от идеи установить огромный экран на площади Победы

Подходящее оборудование так и не нашлось.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде отказались от установки большого экрана на площади Победы. Об этом сообщил председатель комитета городского хозяйства Максим Федосеев на профильной комиссии горсовета в четверг, 23 апреля.

По словам чиновника, в рамках программы благоустройства планировалось закупить оборудование для видеопроекций. На эти цели закладывали около 27 млн рублей. Однако реализовать проект не удалось.

«Ввиду отсутствия соответствующих характеристик, которые мы планировали, от этой идеи отказались», — пояснил Федосеев.

Экран в центре города предполагалось использовать для городских мероприятий и трансляций. В итоге заложенные на него средства не освоили. Мэрия планировала провести закупку в 2025 году.

В начале мая в Калининграде завершат ремонт площади Победы и начнут обсуждать её масштабную реконструкцию.

