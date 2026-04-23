На Дону детские пособия выплатят досрочно из‑за майских праздников. Об этом сообщает Социальный фонд России.
29 апреля будут перечислены все детские пособия, которые по стандартному графику должны были поступить до 3 мая. Это касается семей, выбравших безналичную форму выплаты через банк.
К данным выплатам относятся:
единое пособие на детей до 17 лет и по беременности;
ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет для неработающих родителей;
ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего по призыву.
Особенности доставки:
через банк: выплаты поступят 29 апреля;
через почту: выплаты будут доставлены до 25 мая в соответствии с графиком работы почтовых отделений.
Ежемесячная выплата из материнского капитала на детей до 3 лет будет начислена по стандартному графику — 5 числа.
Напомним, что большинство детских пособий Отделение СФР выплачивает в единый день — 3 числа каждого месяца (за прошедший месяц). Если дата выпадает на выходной или праздничный день, выплаты перечисляют накануне. Доставка через почту осуществляется с 3 по 25 число согласно утверждённому графику.