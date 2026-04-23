На Дону детские пособия выплатят досрочно из‑за майских праздников

Об этом сообщает Социальный фонд России.

На Дону детские пособия выплатят досрочно из‑за майских праздников. Об этом сообщает Социальный фонд России.

29 апреля будут перечислены все детские пособия, которые по стандартному графику должны были поступить до 3 мая. Это касается семей, выбравших безналичную форму выплаты через банк.

К данным выплатам относятся:

единое пособие на детей до 17 лет и по беременности;

ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет для неработающих родителей;

ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего по призыву.

Особенности доставки:

через банк: выплаты поступят 29 апреля;

через почту: выплаты будут доставлены до 25 мая в соответствии с графиком работы почтовых отделений.

Ежемесячная выплата из материнского капитала на детей до 3 лет будет начислена по стандартному графику — 5 числа.

Напомним, что большинство детских пособий Отделение СФР выплачивает в единый день — 3 числа каждого месяца (за прошедший месяц). Если дата выпадает на выходной или праздничный день, выплаты перечисляют накануне. Доставка через почту осуществляется с 3 по 25 число согласно утверждённому графику.