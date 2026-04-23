Калининградский янтарный комбинат удвоит выпуск ювелирных изделий с алмазной огранкой

Комбинат освоил технологию алмазной огранки пять лет назад, благодаря чему янтарь, известный своей мягкостью, становится более прочным и способным напоминать драгоценные камни. Процесс обработки включает в себя укрепление янтаря в автоклавах под воздействием давления и температуры, что устраняет микропузырьки воздуха и влагу.