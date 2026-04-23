Спикер ЗСНО прокомментировал назначение Юлии Гаревской депутатом

Кресло Андрея Мелина в региональном парламенте займет Герой Труда России и главный врач нижегородской больницы № 29.

Депутатом Законодательного Собрания Нижегородской области станет главный врач городской клинической больницы № 29 Юлия Гаревская. Об этом сообщил председатель регионального парламента Евгений Люлин в своём MAX-канале. Она займет место сложившего полномочия Андрея Мелина, принеся присягу на ближайшем заседании.

Спикер ЗСНО отметил выдающийся профессиональный путь нового коллеги: от работы акушером-гинекологом в Варнавинской ЦРБ до руководства стационаром, который первым в Нижнем Новгороде принял пациентов с коронавирусом. За самоотверженность в борьбе с пандемией Юлии Гаревской было присвоено звание Героя Труда Российской Федерации.

В рамках VII созыва депутат планирует войти в комитеты по социальным вопросам и экологии. Вместе с Евгением Люлиным они уже обсудили инициативы по созданию стимулов для молодых врачей, работающих в государственных клиниках. Спикер выразил уверенность, что управленческий опыт Юлии Анатольевны поможет ей в законотворческой деятельности.

