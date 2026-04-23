«24-я жертва»: в нацпарке «Красноярские Столбы» собаки загрызли еще одну косулю

Дирекция национального парка «Красноярские Столбы» сообщила о том, что дикие собаки загрызли очередного оленя.
Животное погибло в районе Центрального входа — в ручье Лалетино, в районе Чертова пальца, всего в десятках метрах от улицы Свердловская. Жертвой стала молодая косуля.
«Это уже 24-я особь диких копытных, погибшая от нападения собак за зимний период 2025—2026 годов. Данный показатель превысил предыдущий “рекорд”: в зимний сезон 2024−2025 годов из-за нападения собак погибли 22 косули и марала», — отметили в дирекции.
Всего за последние 7 лет от нападения псов погибло около 100 диких животных. В списке, кроме маралов, косуль и кабарги, есть также лисицы.
«За весь 100-летний период существования особо охраняемой природной территории даже браконьеры не наносили столь значительного ущерба. Проблема нападения безнадзорных собак на животных на территории Столбов поднималась еще в 1930-х, 1960-х годах и позже. В то время у сотрудников охраны (егерей, лесничих) были законодательные “инструменты” для разрешения этого вопроса. Сейчас полномочий у государственных инспекторов что-либо сделать с собаками, кроме превентивных мер, нет. И даже расширение их полномочий вряд ли позволит полностью устранить проблему», — отмечают представители «Столбов».
Статистика показывает, что большинство нападений происходит не в самом нацпарке, а в охранной зоне. Олени выходят туда в поисках еды при неблагоприятной погоде. Именно в этой зоне животные встречаются с собаками, которые воспринимают копытных как объект охоты, а иногда и «развлечения». У госинспекторов нет и не может быть никаких полномочий для решения вопросов, связанных с собаками, в городской черте.
«Результат “охотничьего сезона” для собак напрямую зависит от погодных (климатических) условий сезона. При обильном снежном покрове и нестабильности весенней погоды, когда температура колеблется, снег уплотняется и образуется наст. Такая корка губительна для копытных и является “помощником” браконьерствующим собакам, облегчая им охоту», — отмечают в нацпарке.
Если вы стали свидетелем нападения собак на дикое животное либо заметили стаю собак на территории «Красноярских Столбов», просим незамедлительно сообщить об этом в отдел охраны национального парка по телефону (391) 261−16−95. В случае обнаружения жертвы собак на городской территории звонить по телефону 005.