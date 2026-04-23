В мэрии Уфы сообщили о предстоящих перекрытиях улиц

Как пояснили в муниципалитете, запланирован ряд строительно-монтажных работ, в том числе на инженерных сетях. Речь, в частности, идет о следующих улицах:
— ул. Черниковская, между домами 1 и 3, с 23 до 27 апреля;
— две полосы по нечетной стороне ул. Чернышевского, в районе дома 28, с 23 апреля до 10 июня;
— ул. Гоголя — от Чернышевского в сторону Красина (продление), с 23 апреля до 1 сентября;
— ул. Пролетарская, от дома № 23 до ул. Пархоменко, с 27 апреля до 25 декабря.
Ранее Башинформ сообщил о том, что Восточный выезд из Уфы временно перекроют 24 и 25 апреля.