В Ростове управляющая компания «Мир» лишилась лицензии из-за долгов

Госжилинспекция Ростовской области лишила лицензии ООО «УК Мир» (Ростов-на-Дону). Речь идет об организации, под управлением которой находились 78 многоквартирных домов.
Решение утвердили через суд. Оказалось, управляйка накопила долги за электричество и ненадлежащим образом исполняла обязанности по управлению домами. Например, в 2025—2026 годах от жильцов приняли 22 обращения, на основании которых провели девять проверок, и все они закончились срывами. По фактам нарушений были составлены административные протоколы.
В 2025 году УК находилась на одном из последних мест рейтинга среди ростовских управляющих организаций.
— Администрацию города уведомили о необходимости проинформировать жителей о прекращении действия лицензии ООО «УК Мир». Теперь собственникам на общем собрании нужно выбрать новую управляющую компанию или иной способ управления домом, — сообщил заместитель региональной Госжилинспекции Стефан Копытин.
Если жильцы не смогут сделать выбор, вместо них это сделают городские власти — временную УК назначат по итогам открытого конкурса.
По информации Госжилинспекции Ростовской области, с 2015 года аннулировали или прекратили действие лицензий 419 управляющих компаний.
