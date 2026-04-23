В Красноярском крае реконструируют участок трассы у села Зыково

В этом сезоне на отрезке протяженностью около 3,2 км специалистам предстоит проложить земляное полотно и обустроить водопропускную систему. Затем они уложат новое асфальтовое покрытие, сделают автобусные остановки и тротуары, установят барьерное ограждение и освещение. Сдать объект в эксплуатацию намерены в 2027 году.