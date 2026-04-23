В Красноярском крае реконструируют участок трассы у села Зыково

Основной этап реконструкции начался на участке трассы Красноярск — Кузнецово — Зыково, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края. Работы проводят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Дорога пересекает Транссибирскую магистраль, а закрытие железнодорожного переезда в селе Зыково приводит к пробкам и затрудняет движение экстренных служб и школьных автобусов. По проекту там предусмотрено построить двухполосный обход, который соединит кольцевой развязкой трассы Красноярск — Кузнецово — Зыково и Березовка — Маганск.
В этом сезоне на отрезке протяженностью около 3,2 км специалистам предстоит проложить земляное полотно и обустроить водопропускную систему. Затем они уложат новое асфальтовое покрытие, сделают автобусные остановки и тротуары, установят барьерное ограждение и освещение. Сдать объект в эксплуатацию намерены в 2027 году.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.