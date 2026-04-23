Волгоградский губернатор провел прием граждан

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел прием граждан по поручению президента России.
Жительница Красноармейского района Волгограда Дарья Протасова обратилась к главе региона с вопросом расселения аварийного дома. Как пояснил присутствовавший на приеме глава города Владимир Марченко, это здание уже вошло в программу расселения на 2026 год, новое жилье куплено, идет оформление документов. Граждане получат ключи от квартир не позднее 1 октября.
Всего в этом году в регионе планируют расселить свыше 20 тысяч квадратных метров аварийного жилья, где проживают более 1,4 тысячи человек. Для жителей Волгограда заключены муниципальные контракты на приобретение 134 квартир — это позволит расселить ветхое жилье площадью более шести тысяч «квадратов» в 2027 году.
Жительницу Рудни Елену Федорову беспокоит состояние районной библиотеки — построенное еще в 1937 году здание требует капитального ремонта. Ранее в нем проводились лишь косметические работы. Библиотека очень нужна жителям, здесь не только берут книги, но и работают клубы, проходят различные мероприятия.
Капитальный ремонт выполнят в два этапа в 2026−27 годах, на эти цели из федерального и областного бюджетов выделят более 23 миллионов рублей.
«Контроль за работой подрядчика должен осуществляться постоянно, это позволит выполнить работы качественно и в срок. Риски необходимо купировать через жесткий контроль выполнения контрактных обязательств, чтобы по окончанию работ Рудня получила шикарное здание, в котором будет размещена библиотека», — сказал губернатор Андрей Бочаров.
Мать троих детей, педагог из Фролово Светлана Кочетова обратилась насчет ремонта школы № 4 имени Ю. А. Гагарина. Зданию уже более 60 лет.
Средства на модернизацию учреждения и оснащение новым оборудованием заложены в бюджете — более 84 миллионов рублей. Заключен контракт с подрядной организацией, к 1 сентября 2027 года все должно быть готово. На период работ обучение продолжится в зданиях двух детских садов, где созданы все условия.
За последние годы в Волгоградской области построено 13 школ для более чем 11 тысяч учеников. В планах — возведение в Волгограде еще одного учебного учреждения на 1280 мест в микрорайоне «Родниковая долина». Кроме того, с 2022 года 71 школу модернизировали.
О газификации хуторов Клетского сельского поселения спросила губернатора Анастасия Толстоноженко из Среднеахтубинского района. В хуторе Щучий уже проложены внутрипоселковые сети, а топливо пока не пустили. Чтобы довести газ до села, «Газпромом» выполнено проектирование межпоселкового газопровода, заключен договор на строительство. Планируется, что объект введут в эксплуатацию в 2027 году.
За предыдущие пять лет в 13 районах региона построено 22 межпоселковых и 37 распределительных газопроводов. Обеспечена техническая возможность для подключения 4683 домов. Продолжается программа догазификации: принято более 22 тысяч заявок, к границам свыше 20 тысяч участков подведен газ, выполнено 16,7 тысячи подключений.
Пенсионерка Татьяна Стужук предложила благоустроить общественное пространство на площади Павших борцов в Камышине. Ранее прилегающую территорию уже частично привели в порядок, установили памятный знак «Рубеж Сталинградской доблести».
Муниципальный контракт на благоустройство уже заключен. Там будут установлены детские игровые площадки, лавочки, уложат тротуарную плитку. Реализацию этого и ряда других проектов Андрей Бочаров проконтролирует в ходе предстоящих рабочих поездок.