Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярские госавтоинспекторы оперативно доставили в больницу потерявшую сознание женщину (видео)

Во время оформления административного материала к правоохранителям обратился мужчина с просьбой помочь его супруге.

В Красноярске госавтоинспекторы оперативно доставили в больницу женщину, потерявшую сознание.

В пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю рассказали, что полицейские оформляли административный материал на водителя, нарушившего ПДД на ул. Семафорная. В этот момент к правоохранителям обратился водитель автомобиля Volkswagen. Мужчина пояснил, что его супруге внезапно стало плохо, и попросил полицейских помочь как можно быстрее добраться до ближайшего медицинского учреждения.

«Инспекторы прервали оформление и приняли решение о срочном сопровождении. Женщина была незамедлительно доставлена в Красноярскую городскую больницу № 4. Сотрудники Госавтоинспекции помогли мужчине перенести пациентку в приемное отделение, после чего вернули его к месту стоянки его автомобиля и завершили оформление ранее начатого административного материала», — сообщили в краевой полиции.

В результате женщина своевременно получила необходимую медицинскую помощь.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.