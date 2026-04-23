Красноярские госавтоинспекторы оперативно доставили в больницу потерявшую сознание женщину (видео)

В Красноярске госавтоинспекторы оперативно доставили в больницу женщину, потерявшую сознание.
В пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю рассказали, что полицейские оформляли административный материал на водителя, нарушившего ПДД на ул. Семафорная. В этот момент к правоохранителям обратился водитель автомобиля Volkswagen. Мужчина пояснил, что его супруге внезапно стало плохо, и попросил полицейских помочь как можно быстрее добраться до ближайшего медицинского учреждения.
«Инспекторы прервали оформление и приняли решение о срочном сопровождении. Женщина была незамедлительно доставлена в Красноярскую городскую больницу № 4. Сотрудники Госавтоинспекции помогли мужчине перенести пациентку в приемное отделение, после чего вернули его к месту стоянки его автомобиля и завершили оформление ранее начатого административного материала», — сообщили в краевой полиции.
В результате женщина своевременно получила необходимую медицинскую помощь.
