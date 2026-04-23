В Калининграде врачи онкоцентра выполняют уникальные операции на печени

В калининградском онкологическом центре проводят сложные операции на печени. Помогают даже пациентам, которым отказали в федеральных больницах. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Как говорит руководитель онкоцентра Степан Миракян, хирурги работают с ювелирной точностью, чтобы не спровоцировать массивную кровопотерю. Такие вмешательства считаются очень сложными и рискованными.
В нашем онкоцентре лечат как первичные, так и вторичные (метастатические) новообразования печени. В прошлом году провели 52 высокотехнологичных операции на печени, а с начала 2026 года — уже 9.
Отмечается, что сегодня специалисты онкоцентра умеют разрушать опухолевую ткань внутри печени, прицельно воздействуя на нее высокочастотным током, используя метод под названием «радиочастотная абляция».