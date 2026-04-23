В Калининграде врачи онкоцентра выполняют уникальные операции на печени

Зачастую спасают пациентов, которым не помогли в федеральных больницах.

Источник: Комсомольская правда

В калининградском онкологическом центре проводят сложные операции на печени. Помогают даже пациентам, которым отказали в федеральных больницах. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как говорит руководитель онкоцентра Степан Миракян, хирурги работают с ювелирной точностью, чтобы не спровоцировать массивную кровопотерю. Такие вмешательства считаются очень сложными и рискованными.

В нашем онкоцентре лечат как первичные, так и вторичные (метастатические) новообразования печени. В прошлом году провели 52 высокотехнологичных операции на печени, а с начала 2026 года — уже 9.

Отмечается, что сегодня специалисты онкоцентра умеют разрушать опухолевую ткань внутри печени, прицельно воздействуя на нее высокочастотным током, используя метод под названием «радиочастотная абляция».

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше