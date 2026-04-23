Соучастковые научили нижегородцев делать открытки для сотрудников скорой помощи

Проект «Социальный участковый» был создан по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Сейчас он успешно реализуется в Нижнем Новгороде, в Дзержинске и других городах. Его участниками уже стали тысячи нижегородцев. Они регулярно проводят подобные мастер-классы, вовлекая жителей в общественно значимые проекты. Но самое главное — они обеспечивают прямую связь между жителями и социальными институтами. Они помогают нижегородцам ориентироваться в существующем законодательстве, разбираться в мерах поддержки и действующих программах. В то же время они могут донести до власти системные запросы жителей.