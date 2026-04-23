Соучастковые научили нижегородцев делать открытки для сотрудников скорой помощи

Социальные участковые провели в Нижегородской области мастер-класс по изготовлению открыток для сотрудников скорой помощи. Его участниками стали нижегородцы разных возрастов, многие приходили на мероприятие целыми семьями.
— Такие мероприятия объединяют людей вокруг простых, но важных ценностей — внимания, уважения и поддержки. Для нас важно, чтобы в них участвовали и взрослые, и дети, — признались организаторы проекта «Социальный участковый».
Во время мастер-класса участниками было изготовлено свыше 20 открыток. В них нижегородцы писали слова благодарности теплые пожелания медикам. Многие добавляли в них свои рисунки и добрые послания. В день профессионального праздника их передадут сотрудникам станции скорой помощи в качестве благодарности от местных жителей.
— Для меня было важно поучаствовать в этом мероприятии, — поделилась одна из участниц мастер-класса Наталья. — Для нас это возможность выразить свою признательность тем, кто ежедневно приходит на помощь людям и спасает жизни.
Проект «Социальный участковый» был создан по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Сейчас он успешно реализуется в Нижнем Новгороде, в Дзержинске и других городах. Его участниками уже стали тысячи нижегородцев. Они регулярно проводят подобные мастер-классы, вовлекая жителей в общественно значимые проекты. Но самое главное — они обеспечивают прямую связь между жителями и социальными институтами. Они помогают нижегородцам ориентироваться в существующем законодательстве, разбираться в мерах поддержки и действующих программах. В то же время они могут донести до власти системные запросы жителей.
— Реализация данного проекта строится на личном взаимодействии с жителями. Такой подход повышает доступность помощи и укрепляет доверие к институтам власти, — рассказали организаторы проекта.