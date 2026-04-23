Ростовские энергетики готовятся к экстремальной летней температуре. Особый контроль за энергоснабжением установят в майские праздники.
На заседании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Ростовской области подвели итоги осенне‑зимнего периода и обсудили планы на следующий отопительный сезон. Совещание провёл заместитель губернатора Игорь Сорокин.
Ключевые результаты осенне‑зимнего периода: максимум потребления электроэнергии достиг 3 332 МВт (выше прошлогоднего показателя); аварийность снизилась на 7%.
В рамках подготовки к предстоящему сезону приняты следующие решения:
установить особый контроль за энергоснабжением в майские праздники;
подготовиться к экстремально высоким летним температурам;
внедрить повышенные коэффициенты перегрузки оборудования;
предусмотреть заблаговременное разделение электрической сети для снижения рисков в жару.
Игорь Сорокин подчеркнул, что энергосистема Дона работает с запасом прочности. Ведётся постоянный мониторинг и реализуется комплекс мер по повышению надёжности сетей: ремонт оборудования, внедрение современных систем управления и подготовка персонала.