Ростовские энергетики готовятся к экстремальной летней температуре

Особый контроль за энергоснабжением установят в майские праздники.

Ростовские энергетики готовятся к экстремальной летней температуре. Особый контроль за энергоснабжением установят в майские праздники.

На заседании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Ростовской области подвели итоги осенне‑зимнего периода и обсудили планы на следующий отопительный сезон. Совещание провёл заместитель губернатора Игорь Сорокин.

Ключевые результаты осенне‑зимнего периода: максимум потребления электроэнергии достиг 3 332 МВт (выше прошлогоднего показателя); аварийность снизилась на 7%.

В рамках подготовки к предстоящему сезону приняты следующие решения:

установить особый контроль за энергоснабжением в майские праздники;

подготовиться к экстремально высоким летним температурам;

внедрить повышенные коэффициенты перегрузки оборудования;

предусмотреть заблаговременное разделение электрической сети для снижения рисков в жару.

Игорь Сорокин подчеркнул, что энергосистема Дона работает с запасом прочности. Ведётся постоянный мониторинг и реализуется комплекс мер по повышению надёжности сетей: ремонт оборудования, внедрение современных систем управления и подготовка персонала.