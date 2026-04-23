Нижегородская область прошла проверку на готовность к лесным пожарам

Специалисты оценивали оснащение профильных учреждений пожарной техникой, системами связи и средствами оповещения.

Источник: Комсомольская правда

Нижегородская область успешно прошла проверку Департамента лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу по вопросам подготовки к пожароопасному сезону 2026 года. Контрольные мероприятия длились с 4 по 22 апреля, итогом стало заключение о полной готовности области к борьбе с возможными возгораниями в лесах.

Специалисты оценивали оснащение профильных учреждений пожарной техникой, системами связи и средствами оповещения. Особое внимание в этом году уделялось трём аспектам: профилактике перехода огня с земель иных категорий на лесной фонд, качеству противопожарного обустройства лесных массивов, а также эффективности использования федеральных средств, выделенных на охрану лесов.

В течение всего пожароопасного сезона 2026 года в регионе будут работать 43 специализированные лесопожарные станции. Общая численность задействованных сил составит 3 429 человек, из которых 483 — сотрудники лесопожарных формирований. Для тушения пожаров предусмотрено более полутора тысяч единиц техники.

Мониторинг лесных массивов станет более эффективным: количество камер видеонаблюдения увеличено до 205. Кроме того, для охраны лесов от огня привлекут группы беспилотной авиации на базе трёх комплексов управления дронами дальнего радиуса действия. Усилена и авиационная составляющая — общее количество лётных часов доведено до 580.

Минлесхоз призывает граждан оперативно сообщать о любых возгораниях в лесу или на прилегающих территориях по круглосуточным телефонам прямой линии лесной охраны (8 800 100 94 00) или региональной диспетчерской службы (8 831 430 01 23).