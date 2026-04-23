Власти Калининграда рассказали, от чего зависит дальнейшая реконструкция Аллеи Смелых

Улица отремонтирована в районе стыка с окружной.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде пока не определились со сроками продолжения реконструкции Аллеи Смелых. Об этом сообщил председатель комитета по развитию дорожно-транспортного комплекса администрации Антон Романов на профильном заседании комиссии горсовета в четверг, 23 апреля.

«Реализация второго и третьего этапа возможна только при софинансировании из регионального бюджета», — отметил Романов.

Сейчас город готовит заявки на получение средств. «Мы подадим объекты на отбор, а дальше по решению регионального правительства будем либо выходить на строительно-монтажные работы, либо переносить сроки», — пояснил чиновник.

Реконструкция Аллеи Смелых разбита на несколько этапов. Четвёртая очередь (стык с окружной) уже реализована.

В конце прошлого года мэрия решила выкупить часть участков, которые мешают реконструкции Аллеи Смелых.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше