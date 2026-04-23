В Ростовской области средний размер автокредитов вырос за год на 16%

В НБКИ отметили, что средний размер выданных автокредитов увеличивался до сентября прошлого года, после чего стабилизировался на отметке около 1,5 млн руб. Сложившаяся динамика фиксируется на фоне снижения спроса на автозаймы. Это, в свою очередь, связано с ранее принятыми решениями о повышении утилизационного сбора и низким аппетитом к риску со стороны банков. Помимо этого, при одобрении кредитов и определении их условий, включая суммы и сроки, кредитные организации предъявляют достаточно высокие требования к качеству кредитных историй заемщиков. Данный подход, как полагают эксперты, позволяет снижать риски возникновения просрочек. Учитывая это, потенциальным заемщикам рекомендуется внимательно следить за своей кредитной историей, не допуская ее ухудшения.